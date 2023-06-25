وزير التجارة الداخلية: التكاتف لتأمين السلع وضبط الأسواق

دمشق – البعث

جدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي خلال اجتماعه مع معاوني الوزير والمدراء العامين لمؤسسات، السورية للتجارة، والحبوب والمخابز، والعمران، ومدراء التجارة الداخلية بالمحافظات، وعدد من المدراء المركزيين في الوزارة، التأكيد على العمل ضمن الفريق الواحد وتكاتف جميع مؤسسات الوزارة مع بعضها البعض والابتعاد عن المصالح والمنافع الشخصية والمحسوبيات والالتزام بالعمل وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وطالب الوزير ببذل جهود مضاعفة في العمل ضمن الظروف والإمكانات المتاحة ومراقبة حركة المستودعات والمخازين الاستراتيجية ومطابقتها مع حركة الأسواق، إضافةً إلى منع الاحتكار و التعامل بمرونه وأخلاق وطنية مع الفعاليات التجارية وعلى سوية واحدة بهدف تسهيل تدفق السلع والمواد في الأسواق وبأسعار ومواصفات تناسب المواطن وخاصة في فترة الأعياد.

وشدّد الوزير على مراقبة الفواتير وحماية المستهلك من الغشّ والتزوير والمواد الفاسدة والضارة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والمهربة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطن وأمنه الغذائي وعدم التساهل مع مرتكبي المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء.

ووجه الوزير مدراء التجارة الداخلية بالعمل على ضبط دوريات الرقابة التابعة لهم ومتابعتها لتؤدي دورها بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن من لا يلتزم يجب إخراجه من دوريات الرقابة ومحاسبته وفق القوانين، كما طالب بمعاقبة الذين يعملون ضدّ المصلحة الوطنية ويخلقون فجوة وأزمة ثقة مع المواطن.