29-يونيو-2023

جريدة البعث

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المركز الوطني للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار صحيفة البعث 

دمشق- سانا

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجّلت 8 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان تلقت “سانا” نسخة منه اليوم، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجّلت منذ مساء أمس حتى الساعة 7.13 من صباح اليوم 8 هزات أرضية، منها 3 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 2 و2.7 درجات على مقياس ريختر، و3 هزات في تركيا أكبرها بقدر 3.9 درجات.

كذلك سجّلت المحطات هزّتين عند الحدود السورية التركية أكبرهما بقدر 2.3 درجة على مقياس ريختر.

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