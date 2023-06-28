باسم الرئيس الأسد والسيدة الأولى.. محافظ اللاذقية يطمئن على ناجي الزلزال العائدين من الإمارات بعد استكمال علاجهم

دمشق – سانا

باسم السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد، زار محافظ اللاذقية عامر هلال اليوم الناجين الثلاثة من الزلزال الذين عادوا إلى سورية بعد استكمال علاجهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، واطمأن على صحتهم.

ونقل المحافظ هلال للناجين تحيات الرئيس الأسد والسيدة الأولى وتمنياتهما لهم بدوام الصحة والعافية.

وكان الناجون الثلاثة محمود صقور، روان العيسى، علي رمّو وصلوا صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي، بعد أن أتموا رحلة علاج صعبة نتيجة تعرضهم لإصابات بليغة سببت لهم ما يُعرف بمتلازمة “هرس الأطراف” إثر الزلزال الذي ضرب سورية في الـ6 من شباط الماضي، ما تطلّب استكمال علاجهم في إمارة أبو ظبي، وكان في استقبالهم في المطار، معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي، ومدير العمليات في الهلال الأحمر العربي السوري تمام محرز.

واطمأن معاون وزير الإدارة المحلية على سلامة الناجين ونقل لهم تحيات الرئيس الأسد والسيدة الأولى وتمنياتهما لهم بدوام الصحة والعافية.