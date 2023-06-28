برلماني أوروبي: العقوبات الغربية على روسيا أخفقت في تحقيق أهدافها

براتسلافا- برن – تقارير



أكّد رئيس حزب الجمهورية السلوفاكي عضو البرلمان الأوروبي ميلان أوهريك، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا استنسخها الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة رغم ضررها الكبير باقتصاد دوله.

وقال أوهريك في حديث لموقع (ايه بورتال) الإلكتروني: “إن العقوبات أخفقت في تنفيذ أهدافها، فالاقتصاد الروسي ورغم هذه القيود يحقّق نمواً في القطاعات المفصلية على العكس من اقتصادات الدول الأوروبية التي باتت تعاني من الركود أو تتراجع”.

وشدّد أوهريك على أن هذه العقوبات ضد روسيا تتعارض مع مصالح سلوفاكيا، ولذلك يجب العمل على رفعها، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي التي قرّرت فرض العقوبات، أما قيادة الاتحاد الأوروبي فقد قامت باستنساخها وتنفيذها.

أوروبياً أيضاً، رفض المجلس الاتحادي السويسري، طلباً ألمانياً لشراء 96 دبابة قتالية من طراز “Leopard 1 A5” مخصّصة لأوكرانيا.

وحول الأسباب التي دفعت سويسرا إلى رفض الطلب، قالت الحكومة السويسرية: إن بيع دباباتها لأوكرانيا يتعارض مع سياسة “الحياد السويسرية”.

وجاء في القرار الذي صدر عقب اجتماع خاص للحكومة السويسرية، أن بيع هذه الدبابات غير ممكن بموجب القانون الحالي، ويتعارض بشكل خاص مع قانون المواد الحربية، وسيؤدّي إلى تغيير في سياسة الحياد في سويسرا.

وكانت شركة “روغا” السويسرية المالكة لهذه الدبابات قد طلبت موافقة سويسرا على بيعها لألمانيا، وبعد ذلك ستتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وفي آذار الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية وحماية السكان والرياضة، لورنز فريشكنخت: إنّ سويسرا تلقت طلباً من ألمانيا لشراء دبابات “ليوبارد-2”.

وفي بداية الشهر الحالي، صوّتت الغرفة السفلى في البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يرمي إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

وقد رفضت سويسرا إلى الآن طلباتٍ صريحة لألمانيا والدنمارك وإسبانيا، لإرسال أسلحة إلى نظام كييف، مستندةً في ذلك إلى “قانون العتاد الحربي” الذي يمنع إعادة التصدير في حال كان البلد المتلقي منخرطاً في نزاع مسلّح.