لافروف: الغرب لم يطرح مقترحاتٍ جدية لحل الأزمة الأوكرانية

موسكو- سانا

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الغربية لم تقدّم مقترحاتٍ جادّة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في مقابلة تلفزيونية اليوم: “إن موسكو أكدت دائماً أنها مستعدّة للنظر في أي مقترحات ذات طبيعة جادة، إلا أننا لم نرَ مثل هذه المقترحات بعد”، مضيفاً: “هناك فقط عموماً ثرثرة حول خطة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والآن يريدون عقد (منتدى سلام) ما، دون مشاركة روسيا فيه”.

ونبّه لافروف إلى أن الغرب سيحمل السلاح ضد أيّ دولة أخرى ترغب في حماية مصالحها الوطنية، كما فعلت روسيا.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن “روسيا تعطي الدول الأخرى مثالاً على كيفية تحقيق السيادة في المجالات الرئيسية”.

وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “إن مسؤولي واشنطن ولندن وبروكسل يسعون جاهدين لعدم إجراء أيّ مفاوضات، حيث لم يفكّروا أبداً في أوكرانيا ومصالحها، وعلى خلفية ما يحدث، أصبح من الواضح أنهم مهتمون في هذا البلد فقط كأداة لإضعاف روسيا”.

من جهة ثانية، أكّد فلاديمير أندرييف نائب رئيس إدارة الخارجية الروسية لشؤون الروس في الخارج، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هدفها حماية حقوق الروس الإنسانية، ومصالح أبناء الأمة الروسية.

وأضاف: “لقد تم اتباع نهج كراهية الروس هذا على مرّ التاريخ، حتى تفاقمت هذه الكراهية في الآونة الأخيرة. وعلى خلفية ذلك نحن بحاجة إلى وحدة الصف للدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل بما فيها القوة العسكرية. عمليتنا في أوكرانيا، هدفها حماية حقوق الإنسان، حقوق الروس الإنسانية، ومصالح أبناء الأمة الروسية في أوكرانيا”.

وقال: “في ظل الظروف الحالية، يتم الترويج للروسوفوبيا والتمييز ضد روسيا، وكل شيء روسي. وجزء من هذا التمييز هو بالطبع ممارسات سلطات كييف المعادية والمثيرة للاشمئزاز، التي يجب محاربتها”.