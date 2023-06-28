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29-يونيو-2023
العدد 17450 الخميس 29-6-2023
الرئيس الأسد والشيخ محمد بن زايد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس الأسد يؤدّي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الأفرم بدمشق
لافروف: الغرب لم يطرح مقترحاتٍ جدية لحل الأزمة الأوكرانية
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17450 الخميس 29-6-2023
الاعداد PDF
28-يونيو-2023
28-يونيو-2023
17450العدد الخميس 29‐6-2023
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الرئيس الأسد والشيخ محمد بن زايد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
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