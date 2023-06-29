جدّة.. قتيلان بإطلاق النار قرب القنصلية الأمريكية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة قوله: إن أحد الأشخاص كان يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة، وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

وأضاف المتحدث: إن “أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية تعرض لإصابة أدّت إلى وفاته”، مشيراً إلى أن التحقيقات الأمنية ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.