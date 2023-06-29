عبد اللهيان: مخططات الأعداء في سورية والعراق فشلت

طهران – سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الأعداء ركزوا مخططاتهم الخبيثة من خلال الأزمات في سورية والعراق وبعض أجزاء العالم الإسلامي على العمل لتقسيم هذه الدول، ولكنهم فشلوا في ذلك.

وقال عبد اللهيان في كلمة ألقاها اليوم خلال حفل أقيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمبنى وزارة الخارجية بحضور سفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران، بما فيهم سفير سورية الدكتور شفيق ديوب: إنه يجب أن تتركز كل جهودنا على إحباط مخططات الأعداء واللوبي الصهيوني في العالم لتقسيم الدول الإسلامية، مشدداً على أن قضية فلسطين ما زالت هي القضية الرئيسية وأولوية العالم الإسلامي.

وتابع عبد اللهيان: إن في مقدمة أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية إيلاء الاهتمام الخاص بالعلاقة مع العالم الإسلامي وبلدان المنطقة، مضيفاً: “نحن سعداء بأننا استطعنا خلال الأشهر الأخيرة إعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حالتها الطبيعية من خلال المسار الدبلوماسي والتفاوض”.

وأضاف: “نرحب بتنمية وإعادة العلاقات مع سائر دول المنطقة والعالم الإسلامي، بما في ذلك جمهورية مصر العربية والمغرب”، معرباً عن قلق طهران إزاء الأزمة السودانية واندلاع حرب أهلية في هذا البلد.