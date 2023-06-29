لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة بحل الأزمة السودانية

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله اليوم خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: إن روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان ومهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتسوية الوضع، مضيفاً: “من خلال سفارتنا التي لا تزال في الخرطوم نحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية”.

وأضاف: “سننتهز هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي وتحديد سبل تطويره بشكل أكبر”.

ومنذ الـ 15 من نيسان الماضي يشهد السودان اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا ونزوح مئات الآلاف.