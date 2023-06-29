مواجهتان متوازنتان في ربع نهائي كأس الجمهورية

ناصر النجار

تُختتم مباريات ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم يوم غدٍ الجمعة بلقاءين، الأول سيقام على ملعب الباسل بحمص بين الوحدة وحطين، والثاني سيقام على ملعب الصالة بطرطوس بين تشرين والوثبة، والفرق الأربعة تطمح للوصول إلى نصف النهائي أملاً بتحقيق لقب يعوّض إخفاقات الموسم الحالي.

مباراة حمص تجمع فريقين متشابهين بمستوى واحد وترتيب متقارب هربا من الهبوط في الأمتار الأخيرة للدوري وتعادلا بلقاءي الذهاب والإياب بنتيجة واحدة 1/1، لذلك سيكون التكافؤ عنوان المباراة وقد لا تُحسم إلا بركلات الترجيح، أما المباراة الثانية فهي أقوى وتجمع تشرين مع الوثبة في لقاء قوي وهو بالوقت نفسه متكافئ، في الدوري تعادل الفريقان في الذهاب بهدف لهدف، وفي الإياب فاز تشرين بهدف نظيف، تشرين يبحث عن لقب يعوّض ما فاته هذا الموسم، وخصوصاً التمثيل الآسيوي الذي خسره الأحد الماضي أمام الفتوة بهدف نظيف، وتشرين رغم أن خزائنه مملوءة بخمسة ألقاب للدوري إلا أنه لم يحمل لقب كأس الجمهورية في كل المواسم السابقة، وقد تكون فرصته كبيرة في الوصول إلى النهائي إن تجاوز الوثبة.

تشرين بدأ الموسم مهزوزاً ثم استقام عوده وكاد أن يبلغ اللقب لولا تعثره بالتعادلات المتتالية مطلع الإياب التي أبعدته عن تحقيق حلمه لكنها رفعته إلى المركز الرابع على سلم الترتيب.

فريق الوثبة كان على العكس تماماً فقد بدأ الدوري قوياً ونشطاً وتصدّر كثيراً لكنه في الإياب خسر أمام جبلة بهدف، وكانت لهذه الخسارة الأثر السلبي على الفريق فتراجع مستواه وتدنت نتائجه وتراجع من الصدارة إلى المركز الخامس، وهو بلقاء تشرين سيحاول تعويض إخفاقه بالدوري والمضي نحو بطولة الكأس لعله يحقق لقباً في هذا الموسم.

الفائز من لقاء تشرين مع الوثبة سيواجه المجد، أما الفائز من لقاء حطين مع الوحدة فسيواجه الكرامة، وكان الكرامة فاز يوم السبت الماضي على الجيش بهدف مهند فاضل، بينما أبعد المجد فريق جبلة بركلات الترجيح 3/2 بعد التعادل السلبي.

وخسرت مسابقة الكأس فرقاً مهمّة في هذا الموسم خرجت من الأدوار الأولى كبطل الدوري الفتوة الذي خسر أمام تشرين بركلات الترجيح 5/4 بعد التعادل 2/2 وأهلي حلب وصيف البطل الذي خسر أمام جبلة بهدف وكلا المباراتين أقيمتا بدور الـ 16.