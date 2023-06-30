استقالة وزير البيئة البريطاني

ونقلت رويترز عن غولدسميث قوله في رسالة استقالته المنشورة على تويتر: إن المشكلة لا تكمن في أن الحكومة معادية للبيئة بل أن رئيس الوزراء غير مهتم، مضيفاً: “إن بريطانيا خرجت بشكل واضح من الساحة العالمية وتخلت عن قيادتنا في مجال المناخ والطبيعة”.

وغولدسميث عضو بمجلس اللوردات وكان يتولى وزارة أقاليم ما وراء البحار والكومنولث والطاقة والمناخ والبيئة.

وجاء في تقرير نشره هذا الأسبوع مستشارو المناخ التابعون للحكومة إن بريطانيا فقدت مكانتها العالمية في العمل من أجل مكافحة المناخ، ولا تفعل ما يكفي لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية.