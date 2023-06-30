الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ولطيفاً ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على الأجزاء الغربية من البلاد، بينما تكون في باقي المناطق شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد

دمشق 36 / 19 36 / 18 36 / 19

القنيطرة 27 / 17 29 / 18 28 / 18

درعا 37 / 19 38 / 18 37 / 18

السويداء 30 / 17 31 / 17 31 / 18

حمص 31 / 19 32 / 20 33 / 20

حماة 37 / 22 36 / 22 36 / 22

الحسكة 43 / 25 42 / 24 42 / 24

اللاذقية 29/ 24 29 / 24 29 / 24

طرطوس 29 / 25 30 / 25 29 / 25

حلب 37 / 22 38 / 22 39 / 22

إدلب 33 / 21 35 / 22 34 / 22

دير الزور 43 / 24 43 / 24 44 / 24

الرقة 41 / 24 40 / 23 41 / 23