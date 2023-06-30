الدوري الأول للركبي بضيافة محافظة السويداء

يقيم اتحاد الرياضة للجميع اليوم الجمعة الدوري الأول لرياضة الركبي السباعي للسيدات على أرض الملعب البلدي في محافظة السويداء.

عضو اتحاد الرياضة للجميع محمد جركو أوضح لـ”البعث” أنه ضمن نشاط وخطة اتحاد اللعبة وعبر اللجنة السورية العليا لرياضة الركبي، سيقام الدوري لمدة يوم واحد بمشاركة أندية العربي وزنوبيا وتايتنز، حيث يقام للمرة الأولى في محافظة السويداء ويأتي بعد خمس سنوات من انطلاق اللعبة في سورية.

وأضاف جركو: مشاركة ناديي زنوبيا والعربي في البطولة الودية لأندية غرب آسيا التي أقيمت في لبنان الشهر الماضي وحصول نادي العربي “من السويداء” على المركز الثاني بالبطولة وفوز لاعبته اليمامة أبو راس بجائزة أفضل لاعبة في بطولة شرق آسيا دليل على أن اللعبة في المحافظة لها شعبيتها ومكانتها.

وبيّن جركو أن اتحاد اللعبة بصدد المشاركة في كافة البطولات التي ستقام على المستوى العربي والقاري، سواء على صعيد الأندية أم المنتخبات الوطنية، مشدداً على أن اللعبة في سورية تسير بالطريق الصحيح ليكون حضورها قوياً على صعيد غرب آسيا والعرب ومن ثم التطلعات لتكون متواجدة آسيوياً ودولياً.

الجديرُ بالذكر أن فريق العربي فاز في البطولة الودية لأندية غرب آسيا على سيدات الإمارات 33-14، وعلى سيدات لبنان 31-5، وعلى سيدات زنوبيا بنتيجة 47 -صفر، وجاءت الخسارة الوحيدة مع سيدات قطر بنتيجة 0-10، كما سبق لمنتخبنا الوطني أن شارك في شهر شباط الماضي في بطولة العرب التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة وحقق نتائج جيدة فيها.

عماد درويش