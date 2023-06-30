الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء بمناسبة الأضحى المبارك

تلقّى السيد الرئيس بشار الأسد عدداً من برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تمنّوا فيها لسيادته دوام الصحة والتوفيق لما فيه خير السوريين، وللشعب السوري المزيد من الاستقرار والازدهار.

وتلقّى سيادته برقيات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

كذلك تلقّى سيادته برقيات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ملك البحرين، والرئيس عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.