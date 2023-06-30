تسجيل 9 هزات أرضية خلال ال24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت 9 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس وحتى الساعة السابعة والربع صباحاً 9 هزات أرضية، منها 6 هزات في تركيا تراوحت شدتها بين 2.5 و3.5 درجات على مقياس ريختر، وهزتان في لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 54 كم و56 كم على التوالي وبقدر 2.4 و2 درجة.

كما سجل المركز هزة على الحدود السورية التركية شمال غرب حلب بـ 65 كم وبقدر 2.2 درجة على مقياس ريختر.