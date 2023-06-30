فرنسا.. إصابة 249 شرطياً واعتقال 667 شخصاً خلال الاحتجاجات المتواصلة
باريس – جنيف – سانا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطياً واعتقال 667 شخصاً، خلال احتجاجات استمرت لليلة الثالثة على التوالي إثر مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاماً برصاص الشرطة في ضاحية نانتير قرب العاصمة باريس.
وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان على “تويتر” اليوم وفقاً لوكالة فرانس: “هذه الليلة واجه عناصر الشرطة والدرك والإطفاء أعمال عنف، وبناء على تعليماتي باعتماد نهج صارم، أوقفوا 667 شخصاً، فيما أُصيب 249 شرطياً ودركياً”.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ، أشارت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى أن السلطة التنفيذية تدرس كل الاحتمالات لإعادة حالة النظام في فرنسا، من بينها فرض حال الطوارئ.
وتتواصل الاحتجاجات فى فرنسا مع تصاعد الغضب على خلفية مقتل فتىً على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية في حي لا ديفانس بضاحية نانتير.
إلى ذلك، طالبت منظمة الأمم المتحدة فرنسا بمعالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن.
وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ”نشعر بالقلق حيال القتل المتعمد لشخص يبلغ من العمر 17 عاماً، ومتحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء الماضي”.
وشدّدت شمداساني على أنه “حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدّية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذّرة في صفوف قوات الأمن”.