مشروعات لتحسين الوارد المائي في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تستكمل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية أعمال مشروع خط الجر الثاني لمياه الشرب.

وبيّن مدير عام المؤسسة المهندس محمد ميهوب أنّ الأعمال يتم تنفيذها من خلال فرع الشركة العامة للبناء والتعمير باللاذقية بقيمة مالية للعقد حوالي 320 مليون ليرة ، مشيراً إلى أنّ الخط المنفّذ ضمن العقد هو لتغذية خط الجر الخامس (استبدال خط الجر الثاني) من خزانات قرفيص (خزان 5000 متر مكعب ) ، علماً أنّ استكمال المشروع يسهم في زيادة الضاغط والغزارة لتغذية المدينة، وسيتم وضع المشروع بالخدمة في نهاية الشهر القادم .

كما تمّ وضع بئر السنيبلة بالاستثمار مع تركيب مولّدة كهربائية ضمن مبادرة تعاون بين وزارتي الموارد المائية و الزراعة بهدف زيادة الوارد المائي و تحسين الواقع المائي في قرى السنيبلة – شنبرتي ، طريق عام حرف – المسيترة ، العوينة – القرندح، عين الحياة .

ولفت ميهوب إلى أن المؤسسة تعمل من أجل تأمين وتركيب مجموعة توليد في بئر عين الحياة التابع لمديرية الزراعة ، تنفيذاً لمحضر الاتفاق بعد العيد مباشرةً ، مما ينعكس إيجاباً على الوارد المائي لقرية عين الحياة بشكل مباشر.