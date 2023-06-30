مقتل 71 جندياً في هجمات إرهابية في بوركينا فاسو

واغادوغو – نيويورك – سانا

أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل 71 جندياً في ثلاث هجمات إرهابية شُنّت خلال هذا الاسبوع بمناطق عدة في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للجيش في بوركينا فاسو قوله اليوم: إن “ثلاث هجمات شنها إرهابيون على مواقع عسكرية في نواكا بمحافظة سانماتنغا ومنطقة جيبو شمال البلاد، وقرب بلدة تيا الواقعة في الغرب ما أدى الى مقتل 71 جندياً ومتطوعاً”.

وتشهد بوركينا منذ 2015 دوامة من الأعمال الإرهابية ظهرت في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشرت خارج حدودهما، وأدت الى مقتل 10 آلاف من مدنيين وعسكريين وأكثر من مليوني نازح.

إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم إنهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي مينوسما على أن تتم العملية خلال ستة أشهر، والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن ينص على إنهاء مهمة البعثة في مالي اعتباراً من اليوم، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام اعتباراً من أول تموز المقبل، تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء بحلول 13 كانون الأول المقبل.