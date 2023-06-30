مقتل 71 جندياً في هجمات إرهابية في بوركينا فاسو
واغادوغو – نيويورك – سانا
أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل 71 جندياً في ثلاث هجمات إرهابية شُنّت خلال هذا الاسبوع بمناطق عدة في البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للجيش في بوركينا فاسو قوله اليوم: إن “ثلاث هجمات شنها إرهابيون على مواقع عسكرية في نواكا بمحافظة سانماتنغا ومنطقة جيبو شمال البلاد، وقرب بلدة تيا الواقعة في الغرب ما أدى الى مقتل 71 جندياً ومتطوعاً”.
وتشهد بوركينا منذ 2015 دوامة من الأعمال الإرهابية ظهرت في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشرت خارج حدودهما، وأدت الى مقتل 10 آلاف من مدنيين وعسكريين وأكثر من مليوني نازح.
إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم إنهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي مينوسما على أن تتم العملية خلال ستة أشهر، والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن ينص على إنهاء مهمة البعثة في مالي اعتباراً من اليوم، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام اعتباراً من أول تموز المقبل، تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء بحلول 13 كانون الأول المقبل.
يُشار إلى أن التصويت جاء بعد أسبوعين من وصف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مهمة الأمم المتحدة التي بدأت عام 2013 بأنها “فاشلة”، وطلب أمام مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً.
وتنشر مينوسما حوالي 12 ألف جندي و1600 شرطي في مالي، التي تشهد منذ عام 2012 حالة عدم استقرار وهجمات في ظل وجود مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” وتنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.