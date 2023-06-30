ريابكوف: نشر أسلحة “الناتو” في فنلندا يعطل التوازن المستقر للأسلحة بشمال أوروبا
موسكو – سانا
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن انضمام فنلندا، وإجراءات انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي تعد بمثابة “القشة الأخيرة” وراء انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وأشار ريابكوف في تصريح اليوم حسب موقع روسيا اليوم إلى أن بلاده ستنسحب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في السابع من تشرين الثاني القادم.
ولفت ريابكوف إلى أن فنلندا ليست عضوا في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، لذلك فإن احتمال نشر أسلحة من دول ثالثة فيها يعطل بشكل كبير التوازن المستقر للأسلحة في شمال أوروبا.