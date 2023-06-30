30-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

ريابكوف: نشر أسلحة “الناتو” في فنلندا يعطل التوازن المستقر للأسلحة بشمال أوروبا

أخبار صحيفة البعث 

موسكو – سانا   

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن انضمام فنلندا، وإجراءات انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي تعد بمثابة “القشة الأخيرة” وراء انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وأشار ريابكوف في تصريح اليوم حسب موقع روسيا اليوم إلى أن بلاده ستنسحب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في السابع من تشرين الثاني القادم.

ولفت ريابكوف إلى أن فنلندا ليست عضوا في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، لذلك فإن احتمال نشر أسلحة من دول ثالثة فيها يعطل بشكل كبير التوازن المستقر للأسلحة في شمال أوروبا.

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