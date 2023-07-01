1-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إيران والجزائر تؤكّدان أهمية تعزيز التعاون بينهما

أخبار صحيفة البعث 

طهران – سانا   

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن التصدّي لإهانة بعض الدول الغربية للقرآن الكريم، وللعدوان والاحتلال الصهيوني واجب على جميع أبناء الأمة الإسلامية.

وأشار رئيسي إلى عزم الحكومة الإيرانية على تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والصديقة، معرباً عن أمله بتوسيع التعاون بين البلدين، وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي، نظرا للإمكانيات الكبيرة لديهما.

بدوره شدّد الرئيس الجزائري على الدفاع عن الهوية الإسلامية ورغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع إيران في جميع المجالات.

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