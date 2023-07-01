إيران والجزائر تؤكّدان أهمية تعزيز التعاون بينهما

وأشار رئيسي إلى عزم الحكومة الإيرانية على تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والصديقة، معرباً عن أمله بتوسيع التعاون بين البلدين، وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي، نظرا للإمكانيات الكبيرة لديهما.

بدوره شدّد الرئيس الجزائري على الدفاع عن الهوية الإسلامية ورغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع إيران في جميع المجالات.