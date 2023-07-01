1-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

سورية تدعو لوضع حدّ للسلوكيات العنصرية للشرطة الفرنسية

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دمشق – سانا   

أدانت سورية بقوة جريمة قتل الشاب “ناهل” في إحدى ضواحي باريس بدم بارد ومتعمد، لافتة إلى أنها تضم صوتها إلى الجهات التي تدعو إلى وضع حد للمشاعر والسلوكيات العنصرية المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ “سانا”: تابعت الجمهورية العربية السورية بقلق بالغ جريمة قتل الشاب “ناهل” في إحدى ضواحي باريس، وذلك بدم بارد ومتعمد من قبل الشرطة الفرنسية، الأمر الذي دفع الملايين للتظاهر، احتجاجاً على هذا التصرف الأرعن وغير المسؤول ممن يفترض بهم الحفاظ على أمن وحياة الناس.

وأضاف المصدر: إن سورية إذ تدين بقوة هذه الجريمة البشعة فإنها تضم صوتها إلى الجهات التي تدعو إلى وضع حدّ للمشاعر، والسلوكيات العنصرية المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين، والتي تستهدف أساساً أبناء الجاليات، ما يعكس تأصل التفكير والعقلية الاستعمارية العنصرية، وهو الأمر الذي يكذب ما تدعيه الحكومة الفرنسية من قيم المساواة وعدم التمييز.

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