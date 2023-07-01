فرنسا.. اعتقال ألف شخص خلال الاحتجاجات المتواصلة ضدّ عنف الشرطة

باريس – سانا

أوقفت الشرطة الفرنسية 994 شخصاً في أرجاء البلاد خلال الاحتجاجات الشعبية التي تواصلت لليلة الرابعة على التوالي، على خلفية مقتل فتى برصاص الشرطة قبل أيام في حي لاديفانس بضاحية نانتير.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها اليوم في حصيلة لا تزال مؤقتة: إن 79 شرطياً ودركياً أصيبوا بجروح خلال الاحتجاجات.

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لقمع الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات غاضبة على مقتله تخللتها أعمال شغب وإحراق العديد من السيارات؛ احتجاجاً على إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، وتنفيذها حملة اعتقالات ضد المتظاهرين.