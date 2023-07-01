محلج العاصي ينتج 625 طناً من البذور الزراعية

أنتج محلج العاصي بحماة 625 طناً من البذور الزراعية بعد انتهاء عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي.

وتم شحن كامل الكمية إلى فرع مؤسسة إكثار البذار بحماة، الذي وردها بدوره إلى فرعي الإكثار بمحافظتي الرقة ودير الزور، علماً أن بذور القطن التي انتجها المحلج هي من صنفي رقة 5 ودير 22.

كذلك فإن المحلج شحن 1497 طناً من بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج في حماة وحمص واللاذقية، وشحن أيضاً 2130 طناً من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى شركتي سكر حمص وزيوت حماة، حيث ما تزال عمليات الشحن مستمرة حتى انتهاء كامل الكميات المنتجة.