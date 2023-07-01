وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السويدي تداعيات حاثة الإساءة إلى القرآن الكريم

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقله موقع السومرية نيوز: إن حسين أعرب خلال الاتصال الذي تلقاه من بيلستروم عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين لهذا العمل الشنيع الذي يمثل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويؤجج مشاعر المسلمين حول العالم، ويشكل استفزازاً خطيراً لهم.

وأشار حسين إلى أن حرق نسخة من المصحف الشريف لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف، وزرع الكراهية، ودعم ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، مطالباً الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص.

من جانبه أعرب الوزير السويدي عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، معبراً عن عميق أسفه لما حدث، ومؤكداً أن الحكومة السويديّة ترفض بشدّة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء التي عبّر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة.