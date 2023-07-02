“التنمية” تطلب من خريجي “التقانية” غير المفرزين مراجعة أمانات المحافظات

طلبت وزارة التنمية الإدارية من خريجي المعاهد التقانية الأوائل الذين لم يشملهم قرار الفرز السابق مراجعة أمانات المحافظات، لملء الطلبات الخاصة بتعيينهم.

ودعت الوزارة في بيان خريجي هذه المعاهد الواردة أسماؤهم في قرار المجلس الأعلى للتعليم التقاني والمستفيدين من أحكام القانون رقم 18 لعام 2019 إلى التوجه لمراكز الأمانات العامة لمحافظاتهم خلال الفترة الواقعة بين الـ2 و الـ27 من تموز لملء الطلبات الخاصة بتعيينهم، وفق دليل مراكز العمل المعمم.

وتشمل القائمة خريجي المعاهد التقانية الأوائل للأعوام الدراسية 2018 -2019 و2019-2020 و2020- 2021 والواردة أسماؤهم في قرار المجلس الأعلى للتعليم التقاني رقم 540 تاريخ 8 كانون الأول الماضي.

وأصدرت الوزارة دليل مراكز العمل المتضمن احتياجات الجهات العامة لعام 2023 من خريجي المعاهد التقانية الخاضعة للقانون 18 لعام 2019.