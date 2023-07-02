الجيش الروسي يحبط هجماتٍ أوكرانية ويسقط مقاتلة و14 مسيّرة

موسكو- سانا

أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعتي تخريب أوكرانية في منطقة فريميفسكي في دونيتسك، وأسقطت مقاتلة أوكرانية ودمّرت مستودعات ذخيرة ومركبات قتالية ومدافع، وقضت على مئات الجنود الأوكران والمرتزقة في العديد من محاور القتال.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية بأن قواتها صدّت جميع المحاولات الهجومية للقوات الأوكرانية في محاور دونيتسك وجنوبها وكراسني ليمانسك.

وحسب الوزارة تمكّنت القوات الروسية في محور دونيتسك من صدّ 11 هجوماً وحيّدت ما يصل إلى 360 جندياً أوكرانياً، ودمّرت مدفعاً أمريكي الصنع من طراز “إم 119” ومدفعاً ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع “فوزديكا”، كما تم تدمير مستودعات الذخيرة من لواءي الهجوم الجوي الآليين 92 و95 الأوكرانيين.

وفي محور كراسني ليمانسك تم صد 3 هجمات شنّتها وحدات الهجوم الخامس والتسعين والألوية الميكانيكية رقم 66 الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك، كما أوقفت أنشطة تخريب واستطلاع أوكرانية، ونتيجة للعمليات تمّت تصفية ما يصل إلى 95 جندياً أوكرانياً وتدمير مدفعين من طراز “دي-30”.

أما على محور جنوب دونيتسك فقد تم صدّ وإحباط هجوم وأنشطة استطلاع مجموعات تخريب في فريميفسكي.

وفي محور زابوروجيه تم استهداف وضرب وحدات اللواء الآلي 33 الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه وإيقاع 150 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح وتدمير عتاد ومدرعات عسكرية ومدافع هاوتزر.

وذكر التقرير أنه تم في محور كوبيانسك صد هجومين للعدو في لوغانسك، كما استهدفت وحدات الألوية الميكانيكية 14 و37 في لوغانسك وخاركوف، إضافة إلى إحباط أنشطة مجموعة تخريب أوكرانية وتصفية 40 جندياً أوكرانياً وتدمير مدافع هاوتزر وتدمير مستودعي ذخيرة لوحدات لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 103 بالقرب من كيسلوفكا.

وفي محور خيرسون، تم استهداف وضرب وحدات حاولت التوغّل في جزيرة أنتونوفسكي في منطقة جسر أنتونوفسكي وتحييد ما يصل إلى 20 جندياً أوكرانياً وتدمير مدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع.

وفي مقاطعة خاركوف، تم استهداف وتدمير معدات عسكرية وآليات أوكرانية تم تسليمها من المناطق الوسطى والغربية وتحميلها بمحطات السكك الحديدية بخاركوف، بينما جرى في دونيتسك إصابة مراكز التحكم للواءين الميكانيكيين 28 و54 الأوكرانية، إضافة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية “سو25” بمقاطعة زابوروجيه واعتراض أربع قاذفات صواريخ متعدّدة “هيمارس”، وتدمير 14 مسيّرة في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه.

إلى ذلك، دمّرت القوات الروسية محطة اتصالات ومركزاً للتحكم بالمسيّرات لقوات النظام الأوكراني، قرب مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم مجموعة الجنوب التابعة للقوات المسلحة الروسية فاديم أستافيف قوله: “إن مدفعية المجموعة دمّرت على اتجاه سوليدار/أرتيوموفسك محطة اتصالات ستارلينك، ومركزاً للتحكّم في المسيرات الأوكرانية من طراز ليليكا 100، وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة”.

وأشار أستافيف إلى أن القوات الروسية صدّت هجوماً شنّته مجموعة أوكرانية في منطقة بيركوفكا بجمهورية دونيتسك، ودمّرت معداتها وقضت على أفرادها.