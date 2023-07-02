الحرارة حول معدلاتها والجو حار نسبياً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً الـ 60 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً: تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، والجو حار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمي مغبر وحار جداً في المناطق الشرقية والجزيرة .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: