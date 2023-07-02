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3-يوليو-2023
منتخبنا الأولمبي يتعادل مع نظيره السعودي في دورة الألعاب العربية
نشرة الإعلانات-العدد 898/ يوم الاثنين 3-7-2023م/4 صفحات
العدد 17451 الاثنين 3-7-2023
العدو الإسرائيلي يجدّد خرقه السيادة اللبنانية
بمشاركة 135 فريقاً.. انطلاق منافسات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17451 الاثنين 3-7-2023
الاعداد PDF
صحيفة البعث
2-يوليو-2023
العدد 17451 الاثنين 3-7-2023
←
العدو الإسرائيلي يجدّد خرقه السيادة اللبنانية
نشرة الإعلانات-العدد 898/ يوم الاثنين 3-7-2023م/4 صفحات
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