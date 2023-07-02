2-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

العدو الإسرائيلي يجدّد خرقه السيادة اللبنانية

أخبار صحيفة البعث 

بيروت – سانا   

جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية بعد أن قامت إحدى قواته بدخول نقطة حدودية متحفظ عليها دولياً، واقتلعت أشجاراً خارج السياج التقني، خارقة الخط الحدودي الأزرق لمسافة متر بين بلدة حولا ومستوطنة المنارة الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوة المعادية أطلقت الرصاص وقنبلة صوتية على مواطنين تمكنوا من منع استمرار الخرق، لحين انتشار الجيش اللبناني في المنطقة.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية حالة من التوتر بسبب الخروقات والاعتداءات المتكرّرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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