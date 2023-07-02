العدو الإسرائيلي يجدّد خرقه السيادة اللبنانية

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوة المعادية أطلقت الرصاص وقنبلة صوتية على مواطنين تمكنوا من منع استمرار الخرق، لحين انتشار الجيش اللبناني في المنطقة.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية حالة من التوتر بسبب الخروقات والاعتداءات المتكرّرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.