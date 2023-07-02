انطلاق أعمال مؤتمر “الفاو”.. قطنا: تنفيذ مشاريع إقليمية وتقديم الدعم لمعالجة التحدّيات

دمشق – البعث أون لاين

بمشاركة الجمهورية العربية السورية انطلقت يوم أمس أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بدورته 43 الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وخلال الافتتاح أكد ممثل سورية في المؤتمر، وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بمداخلة له على أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة لمواجهة أثر التغيرات المناخية والسعي لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، لافتاً إلى ضرورة التعاون للوصول إلى إنتاج وبيئة وتغذية وحياة أفضل للسكان، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي، ودعم دخل صغار المنتجين.

وأضاف: “هذا يتطلّب منا المزيد من التعاون والعمل على تنفيذ برامج ومشاريع إقليمية وتقديم مختلف أوجه الدعم لمعالج كل التحديات، وتعزيز التجارة البينية بين الدول لتحقيق أمنها الغذائي”.

ويتضمّن الوفد السوري معاون الوزير الدكتور فايز المقداد ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة، وسفير سورية لدى منظمة الفاو أيمن رعد.

يُشار إلى أن أعمال المؤتمر ستستمر حتى السابع من الشهر الجاري، وسيتم خلالها استعراض تقارير المنظمة المتعلقة بإدارة المياه، وحالة الأغذية الزراعية، والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2022-2025 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2024-2025، والتقارير الإقليمية، وغيرها من مواضيع.