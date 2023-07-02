أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.4 و3 درجات على مقياس ريختر.

وذكر المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الرابعة و53 دقيقة من صباح اليوم 4 هزات، اثنتان منها شمال حماة بـ 5 و6 كم بقدر1.6 و1.7 درجة، وهزة شمال غرب اللاذقية بـ 23 كم بقدر1.6 درجة، والرابعة غرب حمص بـ 31 كم بقدر 1.4 درجة.

ولفت البيان إلى أنه وخلال المدة المذكورة تم أيضاً رصد هزتين في لواء اسكندرون بقدر 2.2 و2.3 درجة، وثلاث هزات في تركيا بقدر 2.9 و3 و2.2 درجة، مشيراً إلى أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 23.1 كم.