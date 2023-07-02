2-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

سورية تشارك في أولمبياد علم الأحياء العالمي بالإمارات

البعث أونلاين 

تشارك سورية في أولمبياد علم الأحياء العالمي لعام 2023 الذي ستنطلق منافساته غداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 316 طالباً وطالبةً من 79 دولةً على مستوى العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان أنه يمثل سورية في المنافسات فريق الأولمبياد الوطني لعلم الأحياء الذي يضم الطلاب كنان حسن كنجو، ولاوند محمد بيرم من محافظة حلب، وإبراهيم محمد رفيق عوف، وعبد الله بسام جداع من محافظة حمص.

وأشارت الهيئة إلى أن المنافسات تستمر لغاية الـ11 من تموز الجاري، حيث تتضمن اختبارات عمليةً ونظريةً من المستوى العالمي.

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