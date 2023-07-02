منتخبنا الأولمبي يبدأ مشاركته العربية بلقاء منتخب السعودية

ناصر النجار

تتجه الأنظار اليوم إلى الجزائر، مع افتتاح مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب العربية، حيث يشارك منتخبنا الأولمبي في هذه الدورة ضمن استعداده للتصفيات الآسيوية التي ستجري في أيلول القادم، ويلتقي منتخبنا في الافتتاح مع منتخب السعودية على ملعب الشهيد حلاوي بقسنطينة في السابعة والنصف، تليها مباراة موريتانيا مع فلسطين ضمن مباريات المجموعة الثانية، في حين تضمّ المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وعُمان والسودان ولبنان.

ويلعب منتخبنا مباراته الثانية مع فلسطين يوم الأربعاء القادم على الملعب ذاته وفي التوقيت نفسه، ويختتم مبارياته مع المنتخب الموريتاني يوم السبت القادم.

اللقاء الأخير مع المنتخب السعودي الذي أقيم في تشرين الثاني من العام الماضي ضمن بطولة غرب آسيا انتهى بفوز منتخبنا بهدفين مقابل هدف واحد، وكان مدرب منتخبنا الأولمبي وقتها هو الهولندي مارك فوته، واللقاء الأخير مع المنتخب الفلسطيني خسرناه بهدف نظيف في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق الشهر الماضي وأسفرت عن إقالة فوته بعد خسارته الثانية بالبطولة المذكورة أمام إيران 1/3.

المنتخب الأولمبي في الجزائر يرتدي ثوباً فنياً جديداً بعد أن أسند اتحاد الكرة مهام التدريب إلى مساعد مارك فوته المصري تامر حسن بمساعدة المدرّب الوطني فراس معسعس، والمطلوب من الكادر الفني الجديد تغيير الصورة القاتمة التي ظهر عليها المنتخب في آخر مشاركاته في غرب آسيا وقد بدا هزيلاً وضعيفاً ودفع ضريبة ذلك المدرّب الهولندي وحده.

الحقيقة التي لم تعد تخفى على أحد أن المنتخب الأولمبي، سواء في معسكر لبنان أو بطولة غرب آسيا بالعراق، كان ضحية المشكلات والصراعات التي حدثت بين عضو اتحاد اللعبة مشرف المنتخب والمدرّب الهولندي.

في كل الأحوال نتمنى أن تكون الأجواء نظيفة في الجزائر وألا نسمع عن تدخلات في عمل المدرّب مرة أخرى، وأن يعود منتخبنا الأولمبي مزهواً بانتصارات عريضة وأداء جيد يرضي عشاق كرتنا.