منتخبنا الأولمبي يتعادل مع نظيره السعودي في دورة الألعاب العربية

استهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مشاركته في الدورة العربية التي تقام في الجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نظيره السعودي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي فلسطين وموريتانيا.

منتخبنا قدم مستوى مقبولاً خلال مجريات المباراة حيث تقدم مبكراً عبر مارديك مرديكيان في الدقيقة 18، لكن التسرع في إنهاء الفرص المتاحة والتراجع المبالغ فيه منح المنتخب السعودي فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

بصورة عامة لم تظهر لمسات المدرب المصري تامر حسن الذي حل بديلاً عن الهولندي المقال مارك فوته على أداء لاعبينا، فاستمرت المشاكل الدفاعية وتباعد الخطوط مع الاعتماد بشكل كبير على المبادرات الفردية التي لم تقدم النتيجة المرجوة.

منتخبنا سيلتقي في الجولة الثانية مع منتخب فلسطين الأولمبي يوم الأربعاء القادم على أن يواجه منتخب موريتانيا في الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل ، علماً أن نظام البطولة ينص على تأهل المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعتين إلى الدور نصف النهائي.