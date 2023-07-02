منتخب المصارعة يشارك في الدورة العربية بهدف التتويج واستعادة الأمجاد

أنهى منتخبنا الوطني للمصارعة تحضيراته للمشاركة في الدورة العربية التي ستقام في الجزائر خلال الفترة ما بين الخامس والخامس عشر من الشهر الجاري، حيث تبدو الطموحات كبيرة بأن تكون الغلة وافرة من الميداليات بعد رحلة استعداد جيدة.

رئيسُ اتحاد المصارعة محمد نور الدين العلي أكد لـ”البعث” أن لاعبي منتخبنا بأتمّ الجاهزية لاستعادة أمجاد اللعبة على الصعيد العربي، وأن تكون المصارعة منجم الميداليات لرياضتنا في الدورة التي ستعود إليها بعد غياب استمر حوالي ست عشرة سنة.

وكشف العلي أن المشاركة لها أهميتها الكبيرة لعدة أسباب، أهمها عودة الرياضة السورية للأجواء العربية، وهذه العودة يجب أن تكون بأفضل صورة وبنتائج مميزة وميداليات عديدة، كما أن الدورة فرصة احتكاك قوية بتواجد مدارس آسيوية وإفريقية، وبالتالي يمكن معرفة إلى أين وصلت قدرات لاعبينا، مشيراً إلى أن الاتحاد ومنذ تمّ تثبيت موعد الدورة وضع خطة تحضير تضمنت الكثير من التفاصيل التي لامست احتياجات اللاعبين والمدرّبين.

وأوضح العلي أن منتخب المصارعة الرومانية وصل أمس إلى دمشق بعد معسكر لحوالي أسبوعين بضيافة المنتخب الإيراني، فيما سيصل منتخب المصارعة الحرة اليوم بعد أن يكون قد أنهى معسكراً في روسيا كانت الفائدة كبيرة منه ليس للدورة فقط بل للمستقبل القريب، مشدداً على أن دعم المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام كان كبيراً للمنتخب من جميع النواحي المادية والمعنوية واللوجستية.

وحول الحصيلة المتوقعة في الدورة، لفت العلي إلى أن التوقع في عالم الرياضة أمر صعب للغاية بوجود بعض العوامل الخارجة عن الإرادة أحياناً، لكن المؤشرات الأولية والجاهزية المميزة للمنتخب بفئتيه توحي بأن الأمور ستكون بأفضل صورها، كاشفاً أن الاتحاد وبالتشاور مع المدرّبين استقروا على أن تكون المشاركة باثني عشر لاعباً، منهم لاعبان سوريان مغتربان في تجربة يأمل منها النجاح.

المحرر الرياضي