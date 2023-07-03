3-يوليو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الأمن الروسي يحبط محاولة المخابرات الأوكرانية اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف

البعث أونلاين 
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الاثنين إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسيونوف.

ووفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفدرالي تم اعتقال مواطن روسي جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على المتفجرات والألغام.

وخطط الرجل لتفجير سيارة أكسيونوف لكن تم القبض عليه وبحوزته العبوة الناسفة قبل أن ينفذ المخطط، وتم فتح قضية ضده بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.

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