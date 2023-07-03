الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً

تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 55 كيلومتراً بالساعة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية وبعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً جداً في المناطق الشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….