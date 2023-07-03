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4-يوليو-2023
جنين المقاومة
نشرة الإعلانات-العدد 899/ يوم الثلاثاء 4-7-2023م/9 صفحات
العدد 17452 الثلاثاء 4-7-2023
تنديد فلسطيني وعربي ودولي واسع بعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها
موسكو: توسيع “بريكس” قد يكون في جدول أعمال القمّة الروسية الإفريقية
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17452 الثلاثاء 4-7-2023
الاعداد PDF
صحيفة البعث
3-يوليو-2023
العدد 17452 الثلاثاء 4-7-2023
←
تنديد فلسطيني وعربي ودولي واسع بعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها
نشرة الإعلانات-العدد 899/ يوم الثلاثاء 4-7-2023م/9 صفحات
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