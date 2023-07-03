القبض على خمسة أشخاص من مروجي المخدرات بحمص

ألقى فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على خمسة أشخاص من مروجي الحبوب المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه نتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة تمكن فرع مكافحة المخدرات بحمص من إلقاء القبض على خمسة أشخاص في المدينة، أثناء حيازتهم مادة الكبتاغون المخدرة، ومصادرة كمية 90500 حبة كبتاغون مقسمة ضمن عدة أكياس شفافة، وحجز سيارتين يستخدمونهما في ترويج المخدرات.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بحيازة وترويج المواد المخدرة في مدينة حمص، وتمت مصادرة الحبوب المخدرة.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.