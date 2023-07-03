امتحانات الرقة.. اقبال محلوظ لطلبتنا من المناطق خارج السيطرة

البعث – علي حسون

شهدت امتحانات الشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي) في الريف المحرر بمحافظة الرقة إقبالاً ملحوظاً من طلاب منطقة تل أبيض الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي، إذ بين مدير التربية فراس محمود العلو أن ٤٠٠ طالب تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية قادمين من منطقة تل أبيض، وقد قُدمت لهم كافة التسهيلات والمستلزمات والإقامة مع أهاليهم طيلة فترة تقديم الامتحان، إضافة إلى فرز مدرسين لمتابعتهم وتعزير تحضيراتهم ما بين المادة والمادة.

وفي اتصال مع “البعث”، أكد العلو أن الإمتحانات سارت بشكل طبيعي وهادئ مع أجواء مريحة للطلاب وتامين وسائل النقل للمراقبين وتوفير كافة المستلزمات الامتحانية، مشيراً إلى أن عمليات التصحيح تسير بشكل جيد، وخلال أيام ينهي المصححون أوراق طلاب الشهادة الثانوية ليصار إلى إعلان النتائج وبعدها التحضير للدورة الثانية.

ونوه العلو الى تواجد أهالي الطلاب من المناطق خارج السيطرة وما أبدوه من ارتياح وتأكيد على أهمية الشهادة السورية وفق مناهج وزارة التربية المعتمدة، ما دفعهم إلى القدوم مع أبنائهم لتقديم الامتحانات رغم كل الظروف القاسية في المناطق خارج السيطرة حسب تاكيداتهم.

يشار إلى أن ٨ الألف طالباً وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، توزعوا على 64 مركزاً ، و١٢٦٠٠ طالباً وطالبة تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الأساسي توزعوا على 102 مركزاً، إذ قامت التربية بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية بتأمين مراكز استضافة كاملة مع أهاليهم.

وفي سياق متصل، افتتحت تربية الرقة دورات للفاقد التعليمي في مدرسة هاني الحمود في ريف الغربي المحرر حيث تشمل الدورات حوالي 500تلميذا وتلميذة من الصف الاول وحتى الصف التاسع وتستمر خلال مرحلتين كل مرحلة ثلاثة اشهر.