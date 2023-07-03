تواصل احتجاجات فرنسا وتوقيف 157 شخصاً

باريس – روما – موسكو – وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وفاة رجل إطفاء أثناء إخماده حرائق السيارات في سان دوني، الضاحية الشمالية للعاصمة باريس، وتوقيف 157 شخصاً، خلال الليلة السادسة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن التحقيق جارٍ لتحديد ملابسات الحريق.

كذلك، تحدّثت وسائل إعلام محلية عن إصابة شرطيين في باريس بعد تعرّضهما لإطلاق نار في الدائرة 13 في باريس، بطلقات نارية خلال الاحتجاجات.

وجرى تعزيز إجراءات سلطات الأمن في 3 مدن رئيسية هي باريس وليون ومارسيليا، في حين كانت الأخيرة الأكثر سخونةً، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وخاضت اشتباكاتٍ مع شبان في محيط وسط المدينة.

من ناحيتها، صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت: إنّ الشباب من أصول إفريقية وعربية يشتكون في فرنسا من انتهاكات الشرطة المستمرة، وإنّ تكتيكات الشرطة الفرنسية التي ظلت في الظل في السابق تظهر الآن في مقاطع الفيديو ما أدّى إلى تسريع التحقيقات وتأجيج الرأي العام، مشيرةً إلى أنّ تلك الانتهاكات تتراوح من العنصرية والمضايقات إلى الاعتداءات وإطلاق النار في الضواحي حيث تعيش العديد من الأقليات في فرنسا.

إلى ذلك، قالت اثنتان من أكبر نقابات الشرطة في فرنسا إنّهما “تخوضان حرباً”، واصفين مثيري الشغب بأنهم “حشرات”.