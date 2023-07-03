في قرار منسّق مع موسكو.. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن تمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط

الرياض – وكالات

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوّعي البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في شهر تموز الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر آب مع إمكانية تمديده.

وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر آب 2023 قد اقترب من 9 ملايين برميل يومياً، وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوّعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في نيسان 2023 الممتد حتى نهاية كانون الأول 2024.

وأكّد المصدر أن هذا التخفيض التطوّعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وفقاً لما نقلته “واس”.

وبالتزامن مع القرار السعودي، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا ستخفّض بشكل طوعي صادراتها النفطية في آب 2023 بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط، وقال: “في إطار الجهود المبذولة لضمان توازن السوق، ستخفّض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً في آب 2023 وذلك بوساطة خفض الصادرات بالكمية المحدّدة”.

وعقب الإعلان عن القرارين صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% في الأسواق، لكن البيانات السلبية من الصين حدّت من الارتفاع، وأظهرت نتائج مسح اليوم تباطؤ نموّ نشاط المصانع في الصين خلال حزيران 2023.