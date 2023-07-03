قيادة الحزب: العدوان الإسرائيلي على جنين امتداد لاغتصاب فلسطين والجولان

دمشق – البعث

أكّدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته غير الإنسانية على الشعب الفلسطيني، ويتعمّد إيقاع عشرات الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين العزل، شيوخاً ونساءً وأطفالاً، غيرَ مكترثٍ بأبسط الحقوق الإنسانية كالحق في الحياة والأمان.

ولفتت القيادة في بيان لها اليوم إلى أن الكيان الإسرائيلي يُثبت للعالم في عدوانه الحالي على جنين مرة جديدة طبيعته العدوانية التي تضيف إلى الاحتلال اغتصاب الحقوق الطبيعية للشعب العربي الفلسطيني، حيث يستخدم أحدث الأسلحة استخداماً وحشياً ضدّ شعب أعزل.

وربطت القيادة في بيانها بين ممارسات هذا العدوان الذي يشكّل حلقة تصعيدية مستمرة منذ اغتصاب فلسطين وانتهاك حقوق أصحابها الشرعيين، وبين العدوان المماثل على الجولان العربي السوري المحتل وأهله وأرضه وهوائه، حيث لم يعُد لهذه النزعة العدوانية الصهيونية أي حدود في وحشيتها وإرهابها.

وشدّدت القيادة على أن الصهاينة يعلمون بشكل واضح أن الاحتلال وتجدّد العدوان سيجلب عليهم نتائج عكسية وسيدفعون ثمنها؛ فهذه الممارسات ستزيد من إصرار شعبنا العربي الفلسطيني البطل، وأهلنا الأشاوس في الجولان السوري المحتل على تعزيز المقاومة والممانعة والارتقاء بالكفاح إلى مستويات جديدة، مشيدةً بالتجربة النضالية للشعبين، التي أضحت ظاهرة فريدة في العالم في مواجهة العنصرية الصهيونية وداعميها في أمريكا والغرب عموماً منذ اغتصاب فلسطين العربية عام 1948، بل منذ وعد بلفور المشؤوم.

وأشار البيان إلى أن “البعث” يحيي كفاح شعبنا العربي الفلسطيني ونضاله الدؤوب من أجل استعادة حقوقه وأرضه ومصيره، مؤكداً أن معركتنا في سورية ضدّ قوى الهيمنة والتسلّط والإرهاب هي ركن في دائرة واحدة مع معركة هذا الشعب؛ فالعدو واحد والمعركة واحدة والنصر القادم واحد.

