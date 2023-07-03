ناريشكين: واشنطن تحضّر استفزازاتٍ لتعطيل العلاقات السورية – العربية

موسكو – وكالات

أفاد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، بأن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لعرقلة التطبيع بين الدول العربية وسورية، وتشويه سمعة سورية، مشيراً في بيان، حمل عنوان “فريق بايدن يفعل كل ما في وسعه لعرقلة التطبيع العربي مع سورية ولتشويه سمعة القيادة السورية”، إلى أن واشنطن تحضّر لاستفزازاتٍ في جنوب سورية مع استخدام مواد كيميائية سامة.

وذكر البيان، أن الولايات المتحدة اختبرت طريقة استخدام المواد السامة في أيار في إدلب شمال سورية بوساطة الميليشيا الإرهابية “حراس الدين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” والمتطرّفين من “حزب تركستان الإسلامي”.

وقام الجيش الأمريكي، بتسليم مسلحي داعش الموجودين بالقرب من قاعدة التنف التي يحتلها الأمريكيون في جنوب سورية، صواريخ مشحونة بمواد سامة.

ووفقاً للاستخبارات الروسية، تم مؤخراً في هذه القاعدة تشكيل لجنة استخبارات أمريكية – بريطانية مشتركة، وهي في الواقع المقرّ الرئيسي لقيادة وتوجيه نشاطات مسلحي داعش في جنوب سورية. ويرأس هذه اللجنة، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية جيمس ميلوي.

وقال بيان الاستخبارات الروسية: وسيتصرّف الأنغلوساكسون، كما جرت العادة وسيرفقون مؤامرتهم بحملة إعلامية قوية. هدفها الإظهار لدول العالم العربي أن استئناف الحوار مع دمشق كان “غلطة استراتيجية”.