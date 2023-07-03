وزير خارجية باكستان: نتطلّع إلى تعزيز العلاقات مع روسيا

طوكيو – براتسلافا– سانا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع روسيا.

وقال زرداري الذي يزور اليابان: إن “العلاقات بين باكستان وروسيا تتطوّر في مسار إيجابي وآمل بأن تصبح أقوى”.

وبخصوص استيراد بلاده النفط الروسي، أشار زرداري إلى أن هدف إسلام آباد هو تلبية احتياجات الشعب الباكستاني من الطاقة، مضيفاً: “في ظل الوضع الاقتصادي الصعب تحتاج باكستان إلى تعزيز العلاقات مع موسكو ولا تنوي الانضمام إلى أي تكتلات أو مجموعات وتسعى لبناء علاقات جيدة مع روسيا”.

إلى ذلك، وفي سياق تزايد التأييد لموسكو في عمليّتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكّد رئيس الحكومة السلوفاكية السابق يان تشارنوغورسكي أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بانتصار روسيا، وأن الغرب يتحمّل المسؤولية الأكبر عن نشوب هذه الحرب.

وقال تشارنوغورسكي في حديث لموقع (ايه بورتال 24) الإلكتروني التشيكي: “إن الولايات المتحدة هي التي بدأت في عام 2019 بناء قاعدة لها في منطقة اوتشاكوف الأوكرانية القريبة من أوديسا التي يمكن أن تصل منها الصواريخ إلى موسكو وغيرها من المدن الروسية خلال 7 أو 8 دقائق”.

واعتبر تشارنوغورسكي أن أهمية أوكرانيا بالنسبة لأمن روسيا هي ذاتها أهمية كوبا أو المكسيك بالنسبة للولايات المتحدة، متسائلاً عمّا سيحصل لو قرّرت روسيا بناء قاعدة عسكرية لها في كوبا أو المكسيك، وكيف سيكون ردّ فعل أمريكا آنذاك.