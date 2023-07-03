50 مليار ليرة ثمناً للقمح والشعير “الإكثاري” بحماة

صرف فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة مبلغ 50 مليار ليرة سورية لفلاحي المحافظة، ثمناً لبذار القمح والشعير المستلم من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس لؤي الحصري أن الفرع استلم 16100 طن من بذار القمح و2870 طناً من بذار الشعير من الحقول الإكثارية منذ بداية عمليات الاستلام وحتى تاريخه، مبيناً أن عمليات استلام القمح مستمرة بشكل متواتر، حيث يتم استلامها من الفلاحين بعد إجراء الفحوصات التي تثبت مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.

ولفت إلى أن عمليات استلام الشعير وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق إلا كميات قليلة جداً، مشيراً إلى أن نسبة إنتاج الدونم الواحد من بذار القمح والشعير بالحقول الإكثارية جيدة هذا الموسم، بسبب الظروف الجوية المناسبة في مرحلتي الزراعة والإنبات.

وبين الحصري أن الفرع يواصل استلام طلبات الفلاحين الراغبين بالاكتتاب على بذار البطاطا من ناتج المشروع الوطني للعروة الخريفية، حيث تنتهي المهلة المحددة للاكتتاب من قبل المؤسسة العامة يوم الخميس المقبل.