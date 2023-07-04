الجيش الروسي يقضي على نحو 300 جندي أوكراني ويسقط “سو 25” مقاتلة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها أحبطت 10 هجمات لقوات نظام كييف على محور دونيتسك، وتمكّنت من القضاء على نحو 300 جندي خلال يوم، كما أسقطت مقاتلة ومروحية أوكرانيتين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول نتائج سير العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن القوات الروسية قصفت مستودعاً للأسلحة والذخيرة في مقاطعة خاركوف، وأسقط سلاح الجو الروسي مقاتلةً من نوع “سو 25” ومروحيةً من نوع “مي 8” تابعتين للقوات الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك.

وفي دونيتسك، دمّرت القوات الروسية مستودعاً للذخيرة بالقرب من منطقة فييمكا.

وفي محور كراسنو ليمان، أحبطت القوات الروسية 4 هجمات شنّتها القوات الأوكرانية، وكبّدت العدو خسائر تجاوزت 135 جندياً، كما أحبطت مخططاً آخر لمجموعة تخريبية تابعة للقوات الأوكرانية.

وحسب التقرير اعترض الدفاع الجوي الروسي 5 صواريخ من نوع (هيمارس) و14 طائرة مسيّرة.

في سياق متصل، أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة “المركز” في القوات الروسية ألكسندر سافتشوك أن مقاتلات روسية من طراز “سو34” دمّرت 3 نقاط مرابطة لقوات نظام كييف على اتجاه كراسني ليمان.

وقال سافتشوك في حديث لوكالة نوفوستي: “إن الطائرات الهجومية الروسية نفّذت ضرباتٍ صاروخية على مناطق تجمّع القوات والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، كما دمّرت منظومة “سولنتسيبيوك” الثقيلة خلال الساعات الـ24 الماضية مقراً لهذه القوات، مشيراً إلى أنه ونتيجة لعمل المدفعية التابعة للمجموعة تكبّدت القوات المهاجمة خسائر كبيرة بين الجنود والمعدات العسكرية”.

من جانبه، أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة شرق في القوات الروسية أوليغ تشيخوف بأن وحدة تابعة للمجموعة أحبطت نشاط مجموعة استطلاع أوكرانية في منطقة قرية مارفوبول، كما تم إفشال محاولة لإجراء استطلاع أثناء المعركة في منطقة قرية رابوتينو باتجاه زابوروجيه.

وأضاف: “إن المدفعية الروسية دمّرت دباباتٍ ومركباتٍ مدرعة ومدافع هاوتزر خلال المعارك في هذا الاتجاه، أما في اتجاه جنوب دونيتسك فصدّت الوحدات الأمامية للمجموعة هجومين للقوات الأوكرانية، حيث تراجعت هذه القوات بعد أن تكبّدت خسائر بين الجنود والمعدات”.

وأشار تشيخوف إلى أن كتيبة المدفعية التابعة للمجموعة صدّت هجوماً أوكرانياً ودمّرت 15 وحدة من المعدات القتالية المدرعة والسيارات، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 40 مسلّحاً أوكرانياً.

إلى ذلك، أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم عن مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة قصف قوات النظام الأوكراني أراضي الجمهورية أمس.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب قوله في بيان اليوم: “تم تسجيل 32 عملية قصف نفّذتها القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، مستهدفة مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعدّدة ومدافع عيار 152 ملم و155 ملم أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح إضافة إلى إلحاق أضرار بستة مبانٍ سكنية”.

أمنياً، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على عميل للنظام الأوكراني في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الجهاز قوله في بيان اليوم: “أحبطت دائرة جهاز الأمن بجمهورية لوغانسك الشعبية النشاط غير القانوني لأحد سكان الجمهورية من حاملي الجنسية الأوكرانية”، موضحاً أن هذا الشخص “كان يقوم منذ تشرين الأول عام 2022 بتقديم المساعدة للقوات الأوكرانية في أعمالها القتالية ضد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة”.

وأضاف البيان: “بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية قام هذا العميل بجمع ونقل البيانات حول أماكن الانتشار وتحرّكات وحدات الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية”.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قاذفتي صواريخ استراتيجيتين من طراز (تو-95 إم إس) تابعتين للقوات الجوية الروسية نفّذتا طلعة جوية مدّتها 13 ساعة فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، قبالة الساحل الغربي لألاسكا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: “نفّذت قاذفتا صواريخ استراتيجيتان بعيدتا المدى من طراز (تو- 95 إم إس) رحلة جوية مخططة في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ قرب ساحل ألاسكا الغربي، واستغرقت الرحلة أكثر من 13 ساعة”، مشيرة إلى أنه “تمّت إعادة تزويد القاذفتين بالوقود أثناء تحليقهما في الهواء”.

وحسب البيان، رافق استراتيجيون مقاتلات (سو 30 إس إم) و(سو 35 إس) من سلاح الجو ووحدة الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية.

وأكدت الوزارة أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.