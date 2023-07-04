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5-يوليو-2023
جنين.. جيل جديد يمسك بزمام المقاومة
قـتلوا رجلاً ستينياً في حماة لسرقة دراجته النارية
نشرة الإعلانات-العدد 900/ يوم الأربعاء 5-7-2023م/11 صفحة
العدد 17453 الأربعاء 5-7-2023
الجامعة العربية: العدوان على جنين جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
العدد 17453 الأربعاء 5-7-2023
الاعداد PDF
صحيفة البعث
4-يوليو-2023
العدد 17453 الأربعاء 5-7-2023
←
الجامعة العربية: العدوان على جنين جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني
نشرة الإعلانات-العدد 900/ يوم الأربعاء 5-7-2023م/11 صفحة
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