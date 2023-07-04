بتعاون سوري إماراتي البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “تومورلاند” السياحي

حلب – معن الغادري

أثمر التعاون السوري الإماراتي عن إطلاق أول مشروع سياحي خدمي في حلب “تومورلاند” والمنتظر أن يحدث نقلة نوعية على مستوى السياحة الشعبية في حلب. ويمتد المشروع على طول / 2 / كم بدءاً من دوار البلليرمون وصولاً إلى مؤسسة المياه (خزانات تشرين) على طريق المحلق الجنوبي للمدينة.

ووفقاً لتأكيدات إدارة المشروع، فقد تم البدء بتجهيز البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة (5000) متر مربع، ومن المقرر أن تنتهي الأعمال ووضع المرحلة الأولى منه في الخدمة خلال ثلاثة أشهر، على أن تستكمل باقي الأعمال تباعاً وفق الخطط والمدد الزمنية المحددة.

ووفقاً للمخططات النهائية المصدقة والمعتمدة سيتضمن المشروع مساحات خضراء وساحات تفاعلية وجلسات عامة ومسطحات مائية وجلسات مظللة وجلسات عامة وأماكن شواء وألعاب أطفال وطريق خاص للرياضة، كما سيتم تغيير الغطاء النباتي في البقعة من خلال فرش أتربة جديدة وزراعة شجيرات الوردة الشامية والزيزفون والنخيل والجاكوراندا، وسيتم إنشاء شبكة مياه خاصة للري الحديث للعناية بهذه المساحات الخضراء بالري الحديث، بالإضافة إلى إنارته بالطاقة البديلة.

وأوضح وسيم الأيوبي المدير العام للمشروع، أن كلفة المشروع الإجمالية قدرت بحوالي 20 مليار ليرة سورية، وسيوفر ما يزيد عن ألفي فرصة عمل وستكون أولوية التشغيل لمسرحي الجيش العربي السوري وفئة الشباب. مشيراً إلى أن مدة عقد الاستثمار / 10 / سنوات بعدها ستعود ملكيته بالكامل إلى مجلس المدينة.

وفي تصريح سابق لـ”البعث” بداية التحضير للمشروع أشار مدير مديرية خدمات حلب الجديدة المهندس فارس أبو دان أن العمل جارٍ لإطلاق المشروع والذي يهدف إلى توظيف شريط المحلق يميناً ويساراً خدمياً وسياحياً، وطرحه للاستثمار من قبل مديرية الأملاك في مجلس المدينة، على أن تقوم الشركة المستثمرة بتخديم طرفي المحلق الجنوبي بكل وظائف السياحة الشعبية، بإقامة مطاعم شعبية وأماكن ترفيهية و مواقع لائقة للتنزه والإستمتاع مخدمة بصورة كاملة، وضمن مواصفات وشروط تشجيعية، تتناسب مع ذوي الدخل المحدود والمتوسط.