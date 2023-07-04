حصاد 1.14 مليون هكتار قمح منها 393 ألف هكتار في المناطق الآمنة.. ونحو 635 ألف طن الكميات المسوقة حتى الآن

دمشق – البعث

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى الآن 1140669 هكتاراً، منها 393471 هكتاراً في المناطق الآمنة من إجمالي المساحة المزروعة في المناطق الآمنة والبالغة 517262 هكتاراً، وبلغت الكميات المسوّقة للمؤسّسة السورية للحبوب 605504 أطنان، و29062 طناً للمؤسّسة العامة لإكثار البذار، ليكون إجمالي الكميات المسوقة حتى الآن 634566 طناً، حيث تحتلّ محافظة حماة المرتبة الأولى بالتسويق بكمية 202340 طناً، منها 120737 طناً من منطقة الغاب، تليها حلب بكمية 199413 طناً، لافتاً إلى أن المساحة المحصودة من محصول الشعير بلغت حتى الآن 1105574 هكتاراً، منها 338903 هكتارات في المناطق الآمنة، حيث تمّ تسويق 27861 طناً من إنتاجها إلى المؤسّسة العامة للأعلاف، و4841 طناً للمؤسسة العامة لإكثار البذار.

وأوضح حيدر أن المساحة المحصودة من محصول العدس بلغت حتى الآن 80913 هكتاراً، منها 28417 هكتاراً في المناطق الآمنة، كما تمّ حصاد 20540 هكتاراً من محصول الحمص، منها 17034 هكتاراً في المناطق الآمنة. وأضاف حيدر أن المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء بلغت 5161 هكتاراً منها 4248 هكتاراً للعروة الرئيسية 913 هكتاراً للعروة التكثيفية.